В России планируют запустить более 17 чартерных направлений внутри страны в 2021 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ростуризм совместно с авиакомпаниями разрабатывает более 17 направлений чартерных рейсов внутри страны в 2021 году. В начале февраля запущены зимние чартеры до Байкала и в Улан-Удэ, сообщила начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова.

"Нам эта практика видится очень эффективной и полезной и мы, собственно, планируем ее продолжить. В этом году больше 17 направлений находится в разработке. Только в эти выходные были запущены зимние чартеры на Байкал, в Улан-Удэ. И, собственно, мы продолжаем работу", - сказала Лысенкова на форуме Nais во вторник.

По ее словам, внутренние чартерные рейсы были запущены в прошлом году в рамках пилотного проекта. С помощью них россияне смогли посетить Хакасию, Алтай, Байкал, Мурманск и Калининград. Таким образом, у туристов появилась возможность выбрать нестандартные направления путешествий внутри страны.

Лысенкова добавила, что благодаря чартерам удалось снизить минимальную цену на недельный тур на Байкал с 60-70 тыс. рублей в 2019 году до 33-36 тыс. рублей в 2020 году.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в конце октября прошлого года правительственная комиссия по развитию туризма поддержала концепцию отраслевого нацпроекта в сфере развития отрасли. Выполнение мероприятий в рамках нацпроекта позволит к 2030 году удвоить такие показатели, как количество поездок граждан внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП страны.