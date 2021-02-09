Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Монголии

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

На эту тему

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - указано в сообщении. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ - ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.

Монголия стала 23-й страной мира, одобрившей применение вакцины "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.

Авторитетны медицинский журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.