МВФ высоко оценил ответ России на вызванный пандемией кризис

"Исполнительные директора [МВФ] дали высокую оценку значительным мерам, принятым [российскими] властями в ответ на кризис, которые должны помочь положить конец [экономическому] спаду и ограничить появление [экономических] шрамов [в связи с последствиями кризиса]", - отметили в фонде.

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ) дали высокую оценку принятым российскими властями мерам в ответ на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе МВФ.

Так, директора также "подчеркнули, что национальные проекты следует использовать как возможность устранения структурных факторов, сдерживающих рост" экономики страны. Кроме того, исполнительный совет фонда "приветствовал законодательные меры по расширению макропруденциального инструментария Банка России".

"Хотя ожидается, что восстановление укоренится во второй половине 2021 года по мере того, как вакцины [от коронавируса] станут более доступными, краткосрочные риски по-прежнему имеют тенденцию к снижению, учитывая глобальную ситуацию с пандемией и геополитическую напряженность", - отмечается в докладе. Несмотря на то, что "восстановление экономики в конце года позволит отказаться от бюджетной поддержки, директора призвали власти сохранять бдительность до тех пор, пока ситуация остается нестабильной, и быть готовыми оказать поддержку в случае необходимости", указали в руководстве организации.

Рекомендации МВФ

По мнению руководства фонда, "в случае материализации рисков экономического спада России следует использовать свои значительные финансовые возможности для оказания более значительной поддержки". Директора "дали высокую оценку властям за проведение налоговых реформ, способствующих экономическому росту" и "приветствовали смягчение денежно-кредитной политики в 2020 году и введение новых инструментов ликвидности", отметили в МВФ. Совет рекомендовал РФ "постепенно отказываться от субсидий на внутреннее потребление топлива, смягчая воздействие на уязвимые группы".

"В то время как они видели возможности для дополнительного денежно-кредитного урегулирования на фоне значительного экономического спада, чтобы предотвратить уменьшение инфляции ниже целевого уровня по мере сокращения единичных потрясений, директора в целом усмотрели достоинства нынешнего выжидательного подхода властей", - добавили в фонде.

Руководство МВФ подчеркнуло "целесообразность проведения [российскими властями] валютных операций для решения проблем, связанных с неорганизованной рыночной конъюнктурой, и рекомендовали четко отделить их от операций, осуществляемых в соответствии с бюджетным правилом".

"Директора отметили, что повышение потенциала роста и возобновление сближения уровня доходов с развитыми странами требует далеко идущих структурных реформ. Они подчеркнули сохраняющуюся необходимость уменьшения влияния государства, улучшения делового климата, усиления конкуренции, устранения недостатков в области управления и принятия мер по снижению нормативного бремени", - отмечается в документе.

Резервы страны

Как отмечается, российская экономика оказалась более устойчивой к пандемии коронавируса по сравнению со многими развивающимися странами благодаря, в частности, своим значительным резервам.

"Российская экономика в прошлом году сократилась на 3,1% (меньше, чем прогнозировавшееся сокращение на 3,6%), однако оказалась более устойчивой по сравнению со многими другими странами с развивающейся экономикой. Это отчасти объясняется относительно небольшим сектором услуг, значительной долей защищенного государственного сектора и связанными с COVID-19 ограничениями, которые исключили большую часть промышленного сектора, - отметили авторы доклада. - Не в последнюю очередь власти воспользовались широким политическим пространством для принятия решительных и скоординированных мер реагирования на кризис в налогово-бюджетной, денежно-кредитной и макропруденциальной сферах".

По оценкам экспертов, Россия "вступила в вызванный COVID-19 кризис с низкими темпами экономического роста, но прочными политическими механизмами и значительными резервами". Так, продолжили специалисты, "около 4,5% ВВП в виде бюджетной поддержки было направлено на сектор здравоохранения, уязвимые семьи и безработных, а также системообразующие предприятия и фирмы в наиболее пострадавших секторах".

"С 2014 года строгая налогово-бюджетная политика привела к низкому уровню государственного долга и накоплению резервов, в то время как введение инфляционного таргетирования стало причиной снижения инфляции и способствовало значительной дедолларизации", - отмечается в докладе. МВФ подтвердил, что российская экономика вырастет в текущем году на 3%, в следующем - на 3,9%, в 2023 году - на 2,1%. По оценкам специалистов, с 2024 по 2026 год темпы роста ВВП РФ составят 1,8%. При этом в фонде отметили, что "экономические показатели [России] на 2020 год оказались лучше ожидаемых".

Российская вакцина

Эффективность российской вакцины может способствовать более быстрому, чем прогнозировалось, восстановлению экономики страны, считают эксперты. "Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии, и вполне возможно, что [в связи с этим] эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению после того, как пандемия стихнет. Во всем этом ключевое значение будет иметь эффективное применение вакцины", - отметили авторы доклада. Они напомнили, что массовая вакцинация населения продолжается, а российские власти пообещали ускорить ее.

Специалисты фонда прогнозируют, что "продолжающееся восстановление [российской экономики] ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии отступит, вакцины от COVID-19 станут широко доступны, а объемы сокращения добычи нефти будет постепенно уменьшаться в соответствии с соглашением ОПЕК+".

Тем не менее, по оценкам экспертов, перспективы российской экономики "подвержены значительной неопределенности, в том числе из-за риска побочных эффектов от жестких мер сдерживания со стороны ключевых торговых партнеров для борьбы с резким распространением инфекции". "Геополитические риски также омрачают перспективы", считают в МВФ.