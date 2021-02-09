Инвестиции в промышленный сектор на Хайнане в 2020 году выросли на 25%

ХАЙКОУ, 9 февраля. /ТАСС/. Объем капиталовложений в промышленную сферу южной китайской провинции Хайнань в минувшем году увеличился на 25% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональное Управление промышленности и информатизации.

По темпам роста инвестиций в промышленный сектор Хайнань в 2020 году занял третье место среди регионов КНР. Капиталовложения в индустриальную сферу составили более трети от инвестиций в основной капитал провинции, уточняет издание.

В прошлом году хайнаньское управление промышленности и информатизации заключило соглашения с предприятиями по 120 проектам, в частности, договоренности были достигнуты с 16 компаниями из списка Fortune Global 500 ("Форчун глобал 500"), 14 крупными госпредприятиями КНР и 16 компаниями с иностранным капиталом.

По информации "Хайнань жибао", в провинции быстрыми темпами развивалась интернет-индустрия, ее доход в прошлом году составил 121,9 млрд юаней (около 18,8 млрд долларов). В инновационном парке интернет-индустрии Фусинчэн и экологически чистом индустриальном парке по разработке программного обеспечения RSC ("Ар-эс-си") зарегистрировали свои представительства 140 компаний.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.