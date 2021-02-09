Еще пять "атомных" городов подключились к платформе "Умный город"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число городов присутствия Росатома, подключенных к платформе "Умный город", выросло до 17. Об этом говорится в сообщении "Русатом инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Промышленная эксплуатация цифровой платформы "Умный город" началась еще в пяти городах присутствия Росатома. Таким образом, общее количество участников проекта увеличилось до 17 городов в 12 регионах России", - говорится в сообщении.

Новыми "Умными городами Росатома" стали Десногорск (Смоленская область), Балаково (Саратовская область), Курчатов (Курская область), Удомля (Тверская область), Нововоронеж (Воронежская область).

"Базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать исполнение задач коммунальными службами, жителям - получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков, а депутатам - контролировать качество выполнения работ на своих территориях", - отмечает "Русатом инфраструктурные решения".

В дальнейшем система может развиваться за счет наращивания новых модулей, таких как "Транспорт", "Туризм", "Безопасность" с учетом потребностей администраций и запросов жителей городов. Ряд городов уже выразил заинтересованность в расширении системы, в настоящее время обсуждаются конкретные параметры и конфигурации дополнительных модулей.

"Сервисы "Умного города" помогают развивать взаимодействие между муниципалитетом, жителями и бизнесом, повышают эффективность управления городом и оптимизируют потребление энергоресурсов. Система постоянно развивается, появляются дополнительные сервисы, новые решения. Мы видим в наших сервисах надежных помощников в преодолении последствий пандемии, дальнейшего развития городов и создание новых точек роста", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Русатом инфраструктурные решения" Ксении Сухотиной.

О проекте

Решение о внедрении платформы "Умный город" в муниципалитетах атомных городов было принято в апреле 2020 г. Как отмечал глава Росатома Алексей Лихачев, этот шаг продиктован необходимостью повысить эффективность управления городским хозяйством в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Реализует проект компания "Русатом инфраструктурные решения" - разработчик цифровых решений для эффективного управления городским хозяйством и развития территорий.

Разработанная компанией платформа "Умный город" третий год действует в Сарове и входит в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат - программой Организации объединенных наций по населенным пунктам. Сейчас платформа "Умный Саров" включает в себя более 40 цифровых сервисов, их состав все время обновляется.