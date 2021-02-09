Власти Хайнаня огласили восемь новых мер по упрощению системы госконтроля над экономикой

ХАЙКОУ, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация острова Хайнань утвердила еще восемь мер по упрощению официальных процедур и системы государственного контроля над экономической деятельностью. Об этом сообщила канцелярия комитета по всестороннему углублению реформ южнокитайской провинции.

Как уточняется в распространенном заявлении, новые правила связаны с унификацией инструментов бюджетной политики, оптимизацией правил при утверждении инженерных проектов и правительственных инвестиций в крупные инфраструктурные объекты, с усовершенствованием сферы налогового декларирования, с регистрацией морских судов, экспортом продуктов нефтепереработки, с туризмом, а также с аудитом.

Новые меры по упрощению госконтроля

Благодаря упомянутым преобразованиям Хайнань стал первым регионом КНР, внедрившим новую универсальную модель бюджетной отчетности, которая оказалась гораздо безопасней, надежней и эффективнее, чем прежняя. В итоге из-за унификации функций госконтроля ежегодные издержки компаний снизились более чем на 67%.

Новые меры предусматривают ускорение процедур возврата НДС при оформлении сделки по приобретению торгового судна заинтересованным предприятием. В соответствии с этими правилами, сумма будет компенсироваться правительством в течение одних суток с момента выплаты. Ожидается, что таким образом еще больше бизнесменов выразят намерение зарегистрировать на Хайнане свои средства для транспортировки грузов.

Аналогичные меры распространяются и на налог, отчисляемый судовладельцами при заправке топливом местного производства. Предполагается, что их расходы снизятся примерно на 30% - это значительно повысит конкурентоспособность логистических цепочек поставок.

Согласно недавно утвержденным правилам, руководство Хайнаня планирует существенно усилить аудит и систематизировать контроль за деятельностью представителей ключевых звеньев чиновного аппарата, несущих ответственность за реализацию отраслевой стратегии развития. Тем самым контролирующие органы собираются заблаговременно выявлять скрытые экономические риски, возникающие из-за недостаточно полной и не полностью прозрачной отчетности, а также из-за "антинаучного подхода и отсутствия системных методов" у некоторых кадров, занимающих важные должности. Как уточняет комитет, уже выявлено более 260 основных проблем, которые возникли из-за недостаточно четко скоординированной работы лиц, имеющих прямое отношение к проектам общей стоимостью в несколько сот миллионов долларов.

Хайнаньские власти заметно упростили и систему налогового декларирования: речь идет об оформлении 16 видов основных сборов, которые приходится регулярно выплачивать предприятиям. Пакет документов теперь нужно предоставлять лишь дважды: один раз по линии НДС, другой - при осуществлении взносов в муниципальные и земельные фонды. Как уточнила канцелярия, бюрократические проволочки можно сократить более чем на 70%, избавив компании от необходимости ежегодно заполнять порядка 1,8 млн заявок. Согласно официальным подсчетам, такое нововведение затронет несколько сотен тысяч коммерческих организаций.

Большой прорыв удалось сделать и при регистрации новых инженерных проектов. Если прежде для строительства объекта инициатору приходилось получать около 100 правительственных разрешений, теперь их количество сократилось до 67. Формальности стали занимать в разы меньше времени - от 28 до 86 рабочих дней вместо прежних 200.

По данным местных властей, на текущем этапе провинция утвердила более 110 законодательных мер, нацеленных на упрощение и унификацию системы государственного контроля над экономической деятельностью. Все эти нововведения направлены на стимулирование развития Хайнаньского порта свободной торговли, который в ближайшие пару десятилетий должен стать одним из ключевых торгово-экономических и финансовых центров Азиатско-Тихоокеанского региона.