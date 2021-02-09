Первый контейнерный поезд прибыл из Турции в Калужскую область

ТАСС, 9 февраля. Первый контейнерный поезд прибыл из Турции в Россию на терминал "Фрейт Вилладж Ворсино" в Калужской области. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба агентства регионального развития.

"На терминал "Фрейт Вилладж Ворсино" Калужской области прибыл первый контейнерный поезд, проследовавший из Турции по международному железнодорожному коридору Баку - Тбилиси - Карс (БТК)", - говорится в сообщении.

Состав поезда, состоящий из 15 контейнеров, перевез бытовую технику, а именно газовые плиты и посудомоечные машины. Поезд отправился с турецкой станции Маршандиз до пограничной станции Ахалкалаки (Грузия). "Там контейнеры были перегружены с платформ колеи 1435 мм на платформы колеи 1520 мм и далее проследовали через Грузию и Азербайджан до станции назначения в России - Ворсино (Калужская область)", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что запуск железнодорожного контейнерного сообщения между Россией и Турцией обеспечит высокую скорость и безопасность перевозки грузов по "бесшовному сухопутному маршруту".

"Фрейт Вилладж Ворсино" - мультимодальный транспортно-логистический центр. Проект занимает 570 га и является частью индустриального парка Ворсино в Калужской области. Он стал частью международного логистического проекта "Новый Шелковый путь", объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.