Ретейлеры сообщили о восстановлении ситуации с поставками техники и электроники в РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Поставки техники и электроники восстанавливаются в 2021 году после дефицита в некоторых сегментах на фоне пандемии в 2020 году. Об этом в ходе "Дня стратегии" сообщил коммерческий директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев.

"Такая проблема присутствовала особенно во второй половине года, когда изоляция поспособствовала росту спроса на ноутбуки, возник дефицит по процессорам, возник дефицит по экранам, что отразилось на некотором дефиците в телевизионной технике. Отчасти дефицит коснулся и мобильных устройств. Безусловно, скачкообразные движения, имеющие макроэкономический масштаб, находят отражение в дефиците. Но рынок сам по себе очень быстро приспосабливается к изменениям. Я не могу сказать, что никогда больше в жизни дефицита не будет, но то, что мы видим - ситуация стабилизируется, объем поставок восстанавливается в целом по рынку", - сказал он.

По словам Муравьева, группа планирует поставки на горизонте многих месяцев и диверсифицирует поставки, что позволяет нивелировать дефициты, с которыми сталкивается рынок.

1 февраля РБК со ссылкой на экспертов сообщал, что повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

27 января ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ТАСС отмечал, что на горизонте второго квартала может подорожать электроника и бытовая техника, которую в основном доставляют морем. Причиной этого может стать острый дефицит контейнеров и многократный рост стоимости фрахта. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ТАСС сообщили, что крупнейшие российские сети не сообщали объединению о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт.