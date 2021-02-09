"Яндекс" может запустить собственный сервис безналичной оплаты

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" может запустить свой собственный сервис безналичных платежей Yandex Pay, условия пользования которым опубликованы на сайте компании. О новых технологиях онлайн-оплаты "Яндекс" планирует рассказать позднее, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Согласно условиям использования Yandex Pay, сервис будет доступен "на веб-страницах "Яндекса", с помощью него пользователь сможет "вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису".

В самой компании не подтвердили и не опровергли запуск сервиса Yandex Pay, однако отметили, что пользователи "Яндекса" уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании "практически в один клик" - сохраненные данные карты автоматически подтягиваются из аккаунта, не требуя дополнительных действий от пользователя.

"Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах "Яндекса". Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее", - добавил представитель "Яндекса".

В июне 2020 года "Яндекс" и "Сбер" объявили о прекращении сотрудничества в рамках совместных предприятий - "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". Это сняло ограничения с "Яндекса" развивать собственные финансовые сервисы. Как впоследствии сообщал управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, после "развода" со "Сбером" и несостоявшейся сделки с банком "Тинькофф" компания намерена запустить собственный финтех-продукт.