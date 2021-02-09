Генеральный совет ВТО рассмотрит 15 февраля вопрос о назначении нового гендиректора

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) проведет 15 февраля специальное заседание, посвященное назначению генерального директора. Об этом информировала во вторник журналистов женевская штаб-квартира ВТО.

"Специальное заседание Генерального совета ВТО состоится 15 февраля 2021 года, в 15:00 по женевскому времени (17:00 мск), для рассмотрения назначения следующего генерального директора ВТО", - говорится в сообщении.

Пост гендиректора остается вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу.

В ходе почти пятимесячного выборного процесса, состоявшего из нескольких этапов, наибольшую поддержку из восьми кандидатов получила в прошлом году представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Однако ее назначение было заблокировано из-за позиции тогдашней вашингтонской администрации, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи Ю Мён Хи. Для утверждения гендиректора требуется консенсус в Генеральном совете, а не простое большинство голосов.

После прихода к власти в Соединенных Штатах новой администрации позиция Вашингтона изменилась. 5 февраля аппарат торгового представителя США распространил заявление, в котором говорилось о поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы. Отмечалось, что "власти США готовы участвовать в следующем этапе процесса в рамках ВТО по достижению консенсусного решения относительно [следующего] гендиректора ВТО".

О выходе Ю Мён Хи из борьбы за должность главы ВТО было объявлено в минувшую пятницу. Как поясняло агентство Yonhap, в свете произошедшего Нгози Оконджо-Ивеала осталась единственным кандидатом на пост. В заявлении, опубликованном на сайте Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, говорилось, что решение о снятии Ю Мён Хи своей кандидатуры было принято для того, чтобы "страны - члены организации смогли достичь консенсуса", необходимого для утверждения нового главы ВТО, а также из-за "необходимости скорейшего возобновления работы" этого международного органа. В ведомстве также указали, что такой шаг был предпринят после консультации с США.