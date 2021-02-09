Глава РСПП награжден орденом за личный вклад в развитие отношений с Японией

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин награжден орденом Восходящего солнца за личный вклад в развитие отношений с Японией, говорится в сообщении РСПП, опубликованном во вторник.

"8 февраля 2021 года в московской резиденции посла Японии в РФ Тоёхисы Кодзуки прошла торжественная церемония вручения ордена Восходящего солнца президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Орден второй степени Восходящего солнца на шейной ленте со звездой присужден президенту РСПП за личный вклад в развитие отношений с Японией", - говорится в сообщении.

Шохин поблагодарил императора и правительство Японии за столь высокую оценку. "Присуждение этой награды является не только признанием моих личных заслуг, но и высокой оценкой усилий Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российско-японского комитета по экономическому сотрудничеству в развитие экономических связей между Россией и Японией. Япония является одним из важнейших экономических партнеров России и РСПП неизменно стремится содействовать еще большему расширению и диверсификации взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Шохин, слова которого приводятся в сообщении.

Шохин отметил, что экономическое сотрудничество России и Японии должно стать более динамичным и разнообразным, что обсуждается на самом высоком уровне. "Предложенный в мае 2016 года Синдзо Абэ план сотрудничества из восьми пунктов, сегодня сохраняет, надеюсь, свою актуальность. Указанный план предполагает усиление экономического взаимодействия российского и японского бизнеса в сфере медицины, модернизации городов, повышения производительности российской промышленности, взаимодействия малого и среднего бизнеса, сотрудничество в сфере информационных технологий", - сказал президент РСПП.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.