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"Газпром" готов уже в 2021 году учесть газификацию новых объектов проекта "Жилье"

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о задаче построить 1 млрд кв. м жилья в рамках этого проекта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Газпром" будет оперативно учитывать в планах газификации новые объекты, вводимые по проекту "Жилье", говорится в сообщении холдинга.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о задаче построить 1 млрд кв. м жилья в рамках соответствующего проекта. Этот вопрос он обсуждал с предправления "Газпрома" Алексеем Миллером. "Газпром" уже в 2021 году готов дополнительно оперативно учитывать в программах развития газоснабжения и газификации новые объекты, которые относятся к проекту "Жилье", - говорится в комментарии холдинга.

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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