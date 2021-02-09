"Газпром" готов уже в 2021 году учесть газификацию новых объектов проекта "Жилье"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Газпром" будет оперативно учитывать в планах газификации новые объекты, вводимые по проекту "Жилье", говорится в сообщении холдинга.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о задаче построить 1 млрд кв. м жилья в рамках соответствующего проекта. Этот вопрос он обсуждал с предправления "Газпрома" Алексеем Миллером. "Газпром" уже в 2021 году готов дополнительно оперативно учитывать в программах развития газоснабжения и газификации новые объекты, которые относятся к проекту "Жилье", - говорится в комментарии холдинга.