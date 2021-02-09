Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Инвесторы на биржевых торгах предпочли частично зафиксировать прибыль. Так, к закрытию биржи индекс Мосбиржи уменьшился на 0,55%, до 3426,86 пункта, индекс РТС - на 0,3%, до 1457,87 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:58 мск снизился на 0,23%, до 74,06 рублей, евро вырос на 0,07%, до 89,65 рублей.

После бодрого старта в начале дня индекс Мосбиржи перешел к более сдержанной динамике, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. "Это случилось на фоне локального разворота котировок Brent, достигших уровней сопротивления выше $60, и общего ухудшения настроений на европейских площадках. Очередной импульс оптимизма, связанный с перспективами скорого принятия пакета стимулов в США, ускорением процесса массовой вакцинации от коронавируса и снижением темпов его распространения, начинает терять силу", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста по итогам торгов оказались компании потребительского сектора: "Магнит" (+2,72%), "Сафмар" (+2,09%) и "М.Видео" (бумаги ретейлера к вечеру перешли к снижению на 1,1%), а также бумаги финтеха: Qiwi (+4,48%), TCS (+2,35%).

Акции "М.Видео" продолжают рост на корпоративных новостях об изменении дивидендной политики эмитента. "Яркой дивидендной историей на российском рынке стало больше, и это хорошая новость. Бумаги касались сегодня пика на уровне 870 рублей, позже откатились к 830 рублям и могут стабилизироваться в пределах 800-850 рублей, дальнейший взрывной рост под вопросом", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Бумаги "Магнита" "сломали" верхнюю границу среднесрочного диапазона 4860-5225 рублей и прошли к 5277 рублям. Вероятность захода на 5400 рублей выглядит вполне реальной, добавила эксперт.

Рост сырьевых котировок в предыдущие дни способствует фиксации прибыли в бумагах "Газпрома" (-0,44%), "Роснефти" (-1,55%) и других компаниях нефтегазового сектора, добавил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Прогноз на 10 февраля

Дефицит актуальных драйверов в середине недели способен вновь стать препятствием для развития повышательного тренда, полагает Александр Бахтин. "Ожидается снижение активности на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона - с 11-го числа китайские биржи уходят на каникулы в связи с празднованием Нового года по лунному календарю", - добавил эксперт. Из важной макростатистики в середине недели он выделил январские данные по инфляции в Китае, Германии, США, а также информацию о недельном изменении запасов сырой нефти в США от EIA. Также председатель ФРС Джером Пауэлл в среду, как ожидается, выступит на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на завтра - 3400-3500 пунктов, курс рубля к доллару - 73,8-75 рублей. В "Фридом Финанс" ожидают консолидации в российских активах. По оценкам компании, индекс Мосбиржи снижает волатильность и закрепляется в рамках 3400-3500 пунктов. Прогноз для курса доллара и евро к рублю на завтра - 73,5-74,5 и 89-90 рублей соответственно.