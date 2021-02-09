{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать онлайн с 30 января 2022 года

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вступлении в силу с 30 января 2022 года изменений в некоторые правовые акты, которые дают возможность подать заявление на получение средств пенсионных накоплений правопреемниками умерших застрахованных лиц в электронном виде. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным изменениям, с 30 января 2022 года "заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в [Пенсионный] фонд с использованием информационнно-телекоммуникационных сетей общего пользования, <…> включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Уточняется, что заявление должно быть подписано простой электронной подписью правопреемника.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Минэнерго и ФАС договорились о мерах по нивелированию роста биржевых цен на СУГ
В частности, речь идет об увеличении минимального объема продаж СУГ на бирже в 1,5 раза
Читать полностью