Заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать онлайн с 30 января 2022 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вступлении в силу с 30 января 2022 года изменений в некоторые правовые акты, которые дают возможность подать заявление на получение средств пенсионных накоплений правопреемниками умерших застрахованных лиц в электронном виде. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным изменениям, с 30 января 2022 года "заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в [Пенсионный] фонд с использованием информационнно-телекоммуникационных сетей общего пользования, <…> включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Уточняется, что заявление должно быть подписано простой электронной подписью правопреемника.