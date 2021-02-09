"М.Видео-Эльдорадо" может заняться товарами для спорта, авто и красоты

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "М.Видео-Эльдорадо" рассматривает выход в другие категории кроме техники в рамках экспорта своей технологии омниканального бизнеса - "One Retail". Об этом сообщила финансовый директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Соколова на "Дне стратегии".

"Закладываем ли это сейчас в нашу стратегическую финансовую модель - нет. Но видим ли мы в этом потенциал - да, видим. Будем ли мы экспериментировать или пробовать в других областях? Да, мы намерены поэкспериментировать и в других категориях. Но акцент и фокус все-таки на нашем сегменте", - сказала она.

Ретейлер представил стратегию, согласно которой компания не исключает экспорта своей омниканальной технологии "One retail" в качестве отдельной технологии, которую может развернуть в различных форматах за пределами традиционной категории бытовой электроники: в сегменте детских товаров, DIY, товаров для спорта, авто и красоты.

"Мы будем предпринимать усилия, чтобы мы предлагали новые варианты платежных сервисов, рассматриваем разные варианты партнерств", - отметила Соколова. Компания планирует установить предварительно одобренный лимит кредитования для всех идентифицированных клиентов, оплату через чат. Сейчас компания работает в качестве кредитного брокера, выступая посредником с покупателями и 12 финансовыми организациями. Доля продаж в кредит в 2020 г. составила 17%.

Миноритарная доля в Goods

При этом группа остается акционером маркетплейса Goods после заключения в январе этого года соглашения о намерениях со "Сбером" по совместному развитию маркетплейса. В результате потенциальной сделки доля "Сбера" в капитале goods.ru может составить 85%, группа сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса. "У маркетплейса, наверняка, огромные возможности. И, оставаясь миноритарным акционером, мы видим в этом и финансовую составляющую, также продолжаем держать руку на пульсе - как работает экосистема "Сбера" и как развивается маркетплейс", - отметил гендиректор ретейлера Александр Изосимов в ходе "Дня стратегии".

Он пояснил, что группе нужен был партнер, "способный вложить в маркетплейс существенный капитал и поднять его на другой уровень". "Почему мы пригласили Сбербанк, и Сбербанк становится партнером в Goods, а мы сохраняем миноритарную долю. Компания постоянно экспериментирует, Goods был один из тех очень удачных экспериментов, который позволил накопить набор знаний и понимание того, как работают маркетплейсы. Но вместе с тем пришло понимание, что, чтобы конкурировать на данный момент эффективно с рынком, где присутствуют более масштабные игроки, чем Goods, нам надо туда вложить большое количество ресурсов, и перед нами встал стратегический выбор - продолжать инвестировать в наш рынок, где мы сильны, растем, и где видим огромный потенциал, или взять ресурс и заниматься Goods. Мы выбрали первое - в этом суть нашей стратегии роста", - пояснил Изосимов.