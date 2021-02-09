Эксперт сравнил потери от пандемии российского и европейского fashion-рынков

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский рынок моды пострадал из-за пандемии меньше, чем европейский, однако нет оснований для оптимистичного прогноза по быстрому восстановлению спроса и оборотов ретейлеров. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Консалтинговая компания McKinsey оценила текущий мировой объем складских остатков одежды в $168-192 млрд - это более чем вдвое превышает обычный уровень. "В отличие от Европы в России не было второго осеннего полного локдауна, поэтому у нас ситуация несколько лучше, чем описанная в отчете McKinsey. Непродовольственные магазины не закрывались с весны, существенных ограничений в их работе нет, кроме обязательного ношения масок и соблюдения дистанции", - сказала она, отметив, что непроданные, но произведенные весенне-летние коллекции, ушли на осень 2020 года или были отложены до весны 2021 года, когда они будут добавлены в новые коллекции 2021 года.

Как ранее в беседе с ТАСС отмечала эксперт, оптимистичный прогноз темпов восстановления рынка - два года, предполагает восстановление спроса и оборотов рынка к осени 2023 года. Пессимистичный прогноз сдвигает эту границу к 2025 году. Объем российского fashion-рынка по итогам 2020 года сократился на 20-25% - до 1,7-1,8 трлн руб. "Учитывая продолжающуюся пандемию в мире и в связи с непростой политической и экономической ситуацией в РФ, нет оснований для оптимистичных прогнозов быстрого восстановления спроса. В случае стабилизации ситуации в стране весной можно ожидать некоторый подъем продаж, связанный с эффектом отложенного спроса и "накопленной" необходимостью смены демисезонного гардероба. Но это будет временное явление, так как для системного восстановления спроса необходим подъем уровня доходов людей и рост качества жизни в целом", - отметила Лебсак-Клейманс.

Итоги года

По словам эксперта, более всего по итогам 2020 года пострадали "традиционные" компании, которые вошли в пандемию без развитого онлайн-канала продаж. Продажи таких компаний сократились до 50%.

В бюджетном нижнем сегменте, который представляет почти две трети рынка РФ, продажи у различных компаний сократились, по ее оценке, в диапазоне 10-30%. Наиболее устойчивыми к кризису оказались крупные компании лидеры рынка, и особенно компании, которые получили серьезную государственную поддержку. Их продажи сократились в диапазоне 10-15%, отметила Лебсак-Клейманс.

"Так, например, такие компании, как "Детский мир", "Эйч энд Эм", "Твое", "Зара", "Адидас", "Кари", "Остин", "Спортмастер", "Мелон Фэшн груп", Lady&Gentleman входят в реестр системообразующих предприятий из перечня правительства и имеют разнообразные приоритетные права, в том числе на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и государственные гарантии. Кроме того, у этих компаний есть управленческий рычаг "масштаба", то есть получения максимально компромиссных условий от арендодателей, поставщиков, партнеров. Суммарная доля 10 холдингов - лидеров одежного ретейла составляет около одной шестой части от общего объема рынка, и их показатели, указывая на негативный тренд, иллюстрируют его в самом "позитивном" варианте", - пояснила эксперт.