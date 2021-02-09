Минсельхоз США сохранил прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы из РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США сохранило прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). Об этом говорится в февральском обзоре министерства, опубликованном на его сайте.

Согласно данным, которые приводятся в материалах министерства, экспорт в текущем сельхозгоду составит 39 млн тонн. Оценка министерства по сбору пшеницы в России в текущем году составляет 85,3 млн тонн.

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых ив 2019-2020 сельскохозяйственном году составил 41,7 млн тонн, в том числе пшеницы - 33,2 млн тонн. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить порядка 50 млн тонн. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133 млн тонн, в том числе пшеницы 85,9 млн тонн. Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме 131 млн тонн.