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Минэнерго и ФАС договорились о мерах по нивелированию роста биржевых цен на СУГ

В частности, речь идет об увеличении минимального объема продаж СУГ на бирже в 1,5 раза

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики и ФАС РФ договорились об увеличении минимального объема продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ, используются в качестве газомоторного и бытового топлива) на бирже в 1,5 раза - с 5% до 7,5% от всего объема производства в России. Эти уровни были зафиксированы в совместном приказе двух ведомств, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"К настоящему моменту Минэнерго России и ФАС России уже достигнута договоренность о внесении изменений в совместный приказ, направленные на увеличение минимальной величины продаваемых на бирже сжиженных углеводородных газов в 1,5 раза - с 5% до 7,5% от производства", - сказали в министерстве.

В Минэнерго добавили, что ведомства сейчас изучают меры по нивелированию дальнейшего роста биржевых цен на СУГ, которые на бирже сегодня выросли до рекордно высокого уровня. "Минэнерго России продолжит консультации с ФАС России для выработки необходимого комплекса мер по нивелированию дальнейшего роста биржевых цен на СУГ", - добавил представитель министерства.

Ранее источник ТАСС в отрасли говорил, что совместный приказ о минимальных объемах продажи топлива уже согласован ведомствами и находится в Минюсте. Он, в частности, предполагает увеличение минимального уровня продажи на бирже не только СУГ, а также бензина и дизеля. Такое решение по задумке властей позволит увеличить предложение на рынке и сделать цены на топливо более стабильными.

Стоимость сжиженных углеводородных газов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила на сегодняшних торгах до 34,4 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый осенью 2018 года исторический максимум. Только за сегодня биржевая цена на СУГ выросла на 7,7%. С начала года цена увеличилась на 46%. В сентябре 2018 года цена СУГ достигала 34,3 тыс. рублей за тонну.

Жители российских городов еще осенью прошлого года жаловались на 40-50-процентный рост цен на газ в баллонах с учетом доставки. ФАС планировала ввести временное госрегулирование цен на бытовой газ, но решение пока не принято. Методику для региональных энергетических комиссий по формированию конечной розничной цены формирует ФАС.

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