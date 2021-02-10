Крупные банки изменят условия по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Несколько крупных российских банков на фоне предстоящего 12 февраля заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке приняли решение изменить условия по вкладам в рублях и долларах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В частности, Россельхозбанк принял решение повысить ставки по вкладам в рублях на 0,05-0,45 процентных пункта (п. п.), однако максимальная ставка осталась на уровне 4,5%. Одновременно банк понизил ставки по некоторым вкладам в долларах, среднее снижение составило от 0,05 до 0,3 п. п., при этом максимальная ставка также не изменилась - 0,7%.

В пресс-службе банка ТАСС уточнили, что корректировка ставок по вкладам в долларах США массового сегмента связана с привидением их к среднерыночным показателям. "В настоящее время банк не планирует отказываться от данного вида вкладов, дальнейшее изменение процентных ставок также будет обусловлено рыночными тенденциями и внутренним ценообразованием банка", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, Совкомбанк понизил на 0,2 п. п. ставки промо-вклада в рублях, а также по вкладу для зарплатных клиентов. Максимальная ставка по вкладам в рублях составила 5%, свидетельствуют данные мониторинга. "Скорее всего, ставки будут еще долгое время оставаться на сегодняшних уровнях с отдельными колебаниями в зависимости от сезона", - прокомментировал ТАСС ситуацию на рынке через пресс-службу банка первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Банк "Открытие" также изменил ставки по рублевым вкладам, в частности, снизив максимальную ставку в базовой линейке вкладов на 0,25 п. п., до 4,3%. А Альфа-банк изменил условия по накопительному счету. Так, в массовом сегменте базовые ставки были понижены на 0,5-1,5 п. п., до 3-4%. Также снизились ставки в долларах по счету в массовом сегменте - на 0,09 п. п., показывают данные мониторинга.

Тенденция рынка

Говорить о наличии прямой тенденции снижения ставок банками с начала 2021 года сейчас сложно, указала в беседе с ТАСС руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц агентства Marcs Наталия Исаенко. "Напротив, один из крупнейших участников рынка - Россельхозбанк - в минувшую пятницу повысил ставки по безопционным вкладам в рублях, и повышение ставок в высокодоходных сегментах достигло 1-1,1 п. п. Снижение же максимальных ставок по вкладам в линейках некоторых банков обусловлено прекращением приема средств в промо-вклады в связи с окончанием новогоднего промо-сезона", - отметила она.

Вместе с тем эксперт указала, что несколько банков прекращают прием средств в комплексные вклады с инвестиционной составляющей, а некоторые даже убирают условия по подобным вкладам из открытого доступа. "Возможно, это связано с заявлением главы ЦБ о целесообразности заморозки инструментов для неопытных инвесторов, - полагает Исаенко. - Анализируя всю картину изменений по вкладам за последний месяц, можно скорее говорить о снижении активности банков по изменению ставок в ту или иную сторону, что может быть следствием неменяющейся с осени ключевой ставки".