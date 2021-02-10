В "Укрэнерго" заявили, что запасы угля на украинских ТЭС на 43% ниже необходимого минимума

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Ситуация с запасами угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) остается критической. Количество топлива на 43% меньше необходимого минимального запаса, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своем официальном сайте.

"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. В частности, по состоянию на 8 февраля запасы угля на ТЭС всех марок с начала ноября 2020 года уменьшились в 6,5 раз, до 384,4 тыс. тонн, из них газового угля - в 8,9 раз, до 240 тыс. тонн, антрацитового - в 2,5 раза, до 144,4 тыс. тонн. Отметим, что угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых запасов", - говорится в сообщении.

При этом всего за неделю, согласно приведенным данным, запасы газового угля на ТЭС сократились на 52,9 тыс. тонн (на 18%). Запасы антрацитового угля практически не изменились. Около 49% угля, то есть 188 тыс. тонн, как отметили в компании, сосредоточено на двух ТЭС - Луганской и Славянской (Донецкая область).

На пороге энергетического кризиса

Украина оказалась на грани системного сбоя в энергетической системе, несмотря на то, что Украина вошла в отопительный сезон с рекордными запасами угля объемом 2,6 млн тонн. Как сообщил 5 февраля украинскому изданию LIGA.net глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, на ТЭС в ноябре прошлого года включили "турборежим сжигания угля", поскольку в ремонте одновременно оказались пять из 15 энергоблоков АЭС. Уже в декабре, когда в стране началось похолодание, потребление электроэнергии выросло на 11,2%, до 15 млрд кВт*ч. Из-за ремонтов энергоблоков доля АЭС в энергосистеме упала на 5%, до 45,6%. В результате рекордные запасы угля были исчерпаны за три месяца. К середине января Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии.

Пики потребления электроэнергии Украина начала покрывать за счет импорта из Белоруссии и России и работы гидроэлектростанций. Российская генерирующая компания "Интер РАО" нарастила поставки электроэнергии на Украину с 200 до 500-700 МВт в дневные часы по просьбе украинской стороны. 3 февраля Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго". Это произошло после того, как днем ранее случилось аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС - самой мощной тепловой электростанции страны. По информации "Укрэнерго", в результате отключения на Запорожской ТЭС были обесточены города Энергодар и Днепрорудное, а в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности в 750 МВт. Энергоблок был включен в работу 4 февраля, однако импорт электроэнергии продолжается.