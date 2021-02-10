Оверчук: Россия готова расширить поставки сельхозтехники и оборудования в Таджикистан

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия готова расширить поставки техники и оборудования для сельскохозяйственной отрасли Таджикистана. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.

"Заместитель председателя правительства заявил о готовности российской стороны расширить номенклатуру поставок современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования с привлечением к проектам лизинговых программ и современных инструментов российских экспортных агентств", - сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания, которое прошло под председательством Оверчука и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

Отмечается, что РФ остается основным экономическим партнером Таджикистана, за 11 месяцев 2020 года объем взаимного товарооборота составил $740,8 млн.

Оверчук также отметил необходимость предпринимать дальнейшие усилия для укрепления торгово-экономического сотрудничества, среди перспективных направлений - сфера информационно-коммуникационных технологий. "Российские IT-компании заинтересованы в налаживании контактов с таджикской стороной и готовы предложить передовые решения, прежде всего в области электронного правительства, умного и безопасного города, информационной безопасности, а также по обретающим все большую актуальность в условиях пандемии областям - цифровое дистанционное образование и телемедицина", - приводятся его слова на сайте кабмина.

Стороны также договорились о посещении Таджикистана специалистами Роспотребнадзора и отметили важность развития сотрудничества в сфере миграции.

17-е заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией проходило 8-9 февраля в Москве. Был рассмотрен комплекс вопросов сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.