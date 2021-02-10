Средний чек россиянина на медтовары и услуги в 2021 году составил 3 тыс. рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Траты россиян на медицинские услуги и товары в текущем году продолжают расти, но меньшими темпами, чем годами ранее. Так, по данным за январь 2021 года средний чек россиянина составил чуть более 3 тыс. рублей, следует из исследования Россельхозбанка.

"Расходы на медицинские товары и услуги увеличились в январе 2021 года на 4%. <...> Число транзакций по оплате медицинских товаров и услуг в январе 2021 года в годовом выражении снизилось на 1%, средний чек при этом составил 3 007 рублей. В предыдущие годы тенденция роста расходов на здоровье была более яркой", - говорится в сообщении.

В частности, согласно исследованию, в январе 2020 года общий объем подобных трат клиентов банка в годовом выражении увеличился на 27%, число таких транзакций - на 30%. В январе 2019 года показатели выросли на 27% и 46% соответственно. Средний чек при этом постепенно снижался с 3 387 рублей в январе 2018 года до 2 870 рублей в первый месяц прошлого года.

Отмечается, что анализ расходов был сделан по картам клиентов банка в таких категориях, как медицинские и спортивные товары и услуги за 2020 год и январь 2021 года.

Эксперты банка считают, что такая динамика может объясняться тем, что люди стали более рационально подходить к обращению в медучреждения и выбирать в первую очередь только те товары и услуги, которые необходимы для поддержания здоровья.

"2020 год заставил многих из нас пересмотреть свое отношение к здоровому образу жизни. В текущем году люди не стали менее внимательно относиться к своему здоровью, но их подход стал более рациональным. Замедление темпов роста трат на медицинские товары и услуги говорит о том, что россияне в первую очередь выбирали услуги здравоохранения и в меньшей степени уделяли внимание процедурам эстетической медицины", - приводятся в материале слова руководителя блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлии Деменюк.

Траты на спорттовары

В материале также отмечается, что объем трат граждан на спортивные товары в январе 2021 года вырос на 5% в годовом выражении, при этом средний чек вырос на 8%. Расходы на спортивные клубы в январе среди клиентов банка упали в годовом выражении на 28%, средний чек снизился на 23% - до 1 663 рублей.

"Такую динамику в категории спортивных товаров и услуг можно объяснить изменившимися предпочтениями россиян. В пандемию многие люди, ранее активно посещавшие спортклубы, переключились на самостоятельные занятия спортом дома. Популярны при этом стали онлайн-тренировки - их можно либо скачать в интернете, либо присоединиться к ним в реальном времени по видеосвязи. Сейчас заполняемость спортклубов остается низкой, при этом для многих удаленный формат тренировок оказался более удобным", - подытожила Деменюк.