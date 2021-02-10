Власти Чили договорились о возможных поставках вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Чили достигло соглашения о возможных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в будущем. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Энрике Парис.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

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"Мы достигли соглашения для получения доз этой вакцины в будущем", - приводит его слова радиостанция ADN.

При этом Парис уточнил, что власти Чили "смогут начать переговоры с компанией для будущей покупки вакцины" после того, как Институт общественного здоровья страны получит и проанализирует документы, подтверждающие безопасность и эффективность препарата.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.