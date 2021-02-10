Всего 1% вкладчиков не готовы дистанционно управлять своими счетами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Всего 1% вкладчиков российских банков не готовы дистанционно управлять своими счетами и вкладами, предпочитая делать это непосредственно в отделении банка. Такие результаты приводятся в совместном исследовании РГС Банка (входит в группу банка "Открытие") и НАФИ (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Только 1% всех опрошенных заявили, что будут управлять сберегательными продуктами только в отделениях банка и не согласны с дистанционным форматом взаимодействия, даже если банки закроют все отделения", - указано в исследовании.

При этом на вопрос о наиболее часто используемых каналах управления сберегательными продуктами (пополнение, снятие, переводы со счета на счет) 67% вкладчиков ответили, что предпочитают банковские мобильные приложения, 60% - интернет-банк, а 53% опрошенных используют банкоматы, причем как собственные устройства банка, так и удобно расположенные партнерские банкоматы. И только 38% посещают отделения финансовых организаций.

Личное посещение банка чаще использует старшее поколение: такой ответ выбрали 45% вкладчиков в возрасте старше 56 лет, 39% - в возрасте 46-55 лет, 37% - от 36-45 лет и всего 30% респондентов в возрасте 21-35 лет.

Мобильный банк - напротив, самый "молодежный" способ управления сберегательными продуктами: 77% россиян в возрасте 21-35 лет пользуются мобильными приложениями для снятия и пополнения счетов по сравнению с 72% респондентов в возрасте 36-45 лет, 64% - от 46 до 55 лет и 51% опрошенных старше 65 лет.

Количественное исследование было проведено посредством онлайн-опроса по потребительской панели. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС Банка (совокупность городов с населением более 100 тыс. человек). Объем выборки - 1201 человек в возрасте от 21 года (условием участия в опросе было использование хотя бы одного из трех продуктов: срочного вклада, накопительного счета или дебетовой карты с начислением процентов на остаток).