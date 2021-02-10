Организаторы ВЭФ намерены пригласить лидеров КНР и США на встречу в Сингапур

СИНГАПУР, 10 февраля. /ТАСС/. Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодное заседание которого пройдет в августе в Сингапуре, намерены пригласить лидеров КНР и США принять участие в работе конференции. Об этом сообщил председатель и основатель ВЭФ Клаус Шваб в опубликованном в среду интервью газете The Straits Times.

"Форум традиционно имеет прекрасные отношения с Соединенными Штатами, одновременно установил очень тесное взаимодействие с Китаем. Мы рассчитываем на самое высокое их присутствие на встрече в Сингапуре для обсуждения отношений между странами", - сказал Шваб. По его словам, "ВЭФ - единственная организация, которая рассматривает все различия во взаимоотношениях, в том числе политические, социальные, экономические, технологические". "Современные глобальные вызовы не могут решаться правительством, бизнесом, общественностью в одиночку", - отметил глава форума.

Говоря о предстоящей конференции, Шваб заявил, что "участники намерены обсудить пути выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией, а также вопросы изменения климата и продовольственной безопасности".

Ежегодный форум второй раз в истории пройдет за пределами Давоса и первый раз в Азии. Первоначально конференция планировалась на конец мая, однако из-за ограничений по международным поездкам в связи с пандемией была перенесена на август.