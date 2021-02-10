В Верхневилюйске в Якутии открыли аэропорт после реконструкции

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Аэропорт в селе Верхневилюйск в Якутии открыли после реконструкции, запланированной комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее пассажиров в Верхневилюйске обслуживали в служебно-пассажирском здании, построенном в 1961 году. Оно не соответствовало требованиям федеральных авиационных правил, расходный склад горюче-смазочных материалов был изношен из-за длительной эксплуатации. Оба объекта снесли и построили заново.

"Это первый в Якутии аэропорт, который открывается после реконструкции по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Событие очень важное для всей республики, потому что для таких сел, как Верхневилюйск, аэропорт - это гораздо больше, чем просто транспортный объект, это связь с большой землей", - приводит пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева.

Работы велись с 2019 года. Общий объем финансирования проекта составил 283,3 млн рублей. Пропускная способность здания - 35 пассажиров в час. "Здесь расположены буфет, комната матери и ребенка, зона досмотра, помещение для хранения изъятого багажа и зона ожидания. В расходном складе может храниться 240 кубометров горюче-смазочных материалов. Также в рамках реконструкции аэропорта сделано ограждение с контрольно-пропускным пунктом. Взлетно-посадочная полоса имеет грунтовое покрытие", - добавили в пресс-службе.

Аэропорт в Верхневилюйске является филиалом федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" и принимает воздушные суда III-IV класса - самолеты Ан-26, Ан-24, Л-410, вертолеты, обеспечивает внутрирайонные авиаперевозки на воздушных судах Ан-2, Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".

"По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022 году - городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая Гора, Депутатский, Хандыга", - добавили в пресс-службе.