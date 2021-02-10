Минпромторг не получал от ретейлеров сообщений о планах повышения цен на электронику

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не получал от торговых сетей информации о планируемом значительном подорожании электроники, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минпромторг не получал от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику", - сказали в министерстве.

Ранее РБК со ссылкой на экспертов сообщал, что повышение в конце прошлого года мировых цен на перевозки грузов морем может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

Газета "Известия" писала, что дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке может вызвать повышение цен на смартфоны, планшеты и другую электронику российского производства на 20-30%. Как сообщило в среду издание со ссылкой на источники в компаниях-дистрибьюторов и участников рынка, электроника с начала года подорожала на 5-20% в зависимости от категории товара. Рост цен на смартфоны, компьютеры, наушники продолжится и может составить еще в среднем 25% на фоне глобального дефицита компонентов, проблем с логистикой и санкций США против Китая