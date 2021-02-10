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В Литве заявили, что транзит газа в Калининград осуществляется в полном объеме

Накануне его приостановили по просьбе "Газпрома"

ВИЛЬНЮС, 10 февраля. /ТАСС/. Транзитная прокачка природного газа через Литву в Калининградскую область, приостановленная накануне по просьбе "Газпрома", осуществляется в полном объеме. Об этом в среду ТАСС сообщила представитель оператора литовской газопередающей системы Amber Grid Лаура Шебекене.

"Наши диспетчерские данные свидетельствуют, что передача газа, возобновившаяся перед полуночью, сейчас осуществляется в обычном режиме в полном объеме", - сказала она.

От "Газпрома" в понедельник оператору поступило уведомление о временной приостановке транзита на Калининград. Как отмечал Amber Grid, причина данной меры не называлась. "Мы не были проинформированы о причинах этой меры, не знаем и сейчас, чем она была вызвана", - утверждала Шебекене.

По ее словам, ранее случаев прекращения транзитной передачи газа в российскую область не было. "Договор с "Газпромом" работает надежно и стабильно", - сказала она. Он заключен до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати". Поэтому финансовых последствий для литовского оператора приостановка транзита иметь не будет.

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