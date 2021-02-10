Абрамченко поручила проработать вопрос привлечения мигрантов для сезонных полевых работ

МОСКВА, 10 февраля /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минсельхозу и МВД проработать вопрос привлечения мигрантов для сезонных полевых работ. Копия поручения есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

"Прошу оперативно проработать вопрос привлечения иностранных трудовых ресурсов для проведения в 2021 году сезонных работ в сельском хозяйстве и доложить в правительство РФ в установленном порядке, при необходимости - с проектом соответствующего решения правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

В конце декабре 2020 года Минсельхоз сообщил о намерении провести детальный анализ потребности субъектов РФ в трудовых ресурсах, по результатам которого будут выработаны и представлены в правительство РФ соответствующие предложения. По данным регионов, общая дополнительная потребность отечественной сельскохозяйственной отрасли в рабочей силе за счет внешней миграции составляет более 39 тыс. человек на весь период сезонных работ. Тогда же в Минсельхозе сообщили о том, что в 2020 году в условиях закрытия границ из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ведомством за счет плотного взаимодействия с региональными властями и службами занятости был решен вопрос кадрового обеспечения отрасли. Благодаря, в том числе перераспределению специалистов из других отраслей экономики, а также привлечению студентов аграрных вузов, в 2020 году получен высокий урожай основных сельскохозяйственных культур.