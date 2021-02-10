План развития Норильска могут утвердить до осени 2021 года

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают, что комплексный план развития Норильска будет утвержден до осени этого года. Об этом сообщил в среду журналистам глава правительства края Юрий Лапшин.

Проект комплексного плана развития Норильска до 2035 года включает в себя 78 мероприятий с объемом финансирования 217,6 млрд рублей. Ключевыми направлениями плана являются реновация жилищного фонда Норильска, модернизация ЖКХ, развитие объектов социальной инфраструктуры, благоустройство города, переселение отдельных категорий граждан в наиболее благоприятные климатические условия.

"Поручением федерального вице-премьера Юрия Петровича Трутнева определены предельные сроки - это сентябрь, октябрь, ноябрь текущего года, в которые должны быть определены источники финансирования, подготовлен распределительный акт правительства РФ и подписаны соответствующие соглашения. Мы рассчитываем на то, что эта работа будет закончена раньше. Такая заинтересованность и со стороны федерального правительства, и со стороны "Норникеля" декларирована. <…> Поэтому мы предполагаем, что работа должна быть закончена в ближайшие месяцы", - сказал Лапшин.

Накануне власти края сообщали, что после согласования объемов комплексного плана вопросы финансирования будут обсуждаться в рамках подготовки нового четырехстороннего соглашения между правительством РФ, Красноярским краем, Норильском и компанией "Норникель".

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, 26% из которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950-х и 1960-1990-х гг. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.