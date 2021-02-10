Посол России в Париже надеется на скорое одобрение "Спутника V" регулятором ЕС

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков надеется, что российская вакцина от коронавируса уже в ближайшее время получит одобрение в ведущей европейской инстанции в области сертификации лекарств. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопросы ТАСС в связи с отмечаемым в среду днем Дипломатического работника.

"Надеемся, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, - сказал дипломат. - Это сделает возможным производство и использование российской вакцины во Франции и других странах Евросоюза".

Он отметил, что недавно делегация французских специалистов побывала в России, чтобы из первых рук получить информацию об этом препарате, ставшем первой зарегистрированной антиковидной вакциной. "Насколько мне известно от французских коллег эти контакты были весьма позитивными", - заметил глава дипмиссии. Он напомнил, что о российской вакцине высоко отозвался президент Франции Эмманюэль Макрон, и ее эффективность и безопасность признал также британский научный журнал The Lancet.

По оценке дипломата, "российско-французские связи, выстоявшие в стольких испытаниях, выдержали и испытания пандемией, не утратив своей интенсивности". Главным двусторонним событием ушедшего года он считает июньский видеосаммит лидеров двух стран Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Был дан новый импульс развитию рабочих контактов по целому ряду направлений международной и двусторонней политики.