Совфед одобрил закон по налоговому контролю за ценами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий изменения в части первой Налогового кодекса РФ (НК РФ) по совершенствованию налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Документ был инициирован правительством РФ.

В частности, закон меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ. Речь идет о таких товарах, как нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни. Закон предоставляет возможность налоговым органам направлять в ФНС России извещение о контролируемых сделках, являющееся основанием для назначения предусмотренной НК РФ проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, вне рамок проведения налоговых проверок.

Вместе с тем максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с девяти до 27 месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении доли участия налогоплательщика в иностранной организации. Закон предоставляет налогоплательщику возможность заключить соглашение о ценообразовании без участия компетентного органа иностранного государства, не уплачивая повторно госпошлину за заключение данного соглашения.

Согласно закону, банки по запросу налоговых органов в течение трех дней будут обязаны предоставлять копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на их получение, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента. В отношении организации или ИП копии этих документов могут быть запрошены в случаях проведения налоговой проверки, вынесения в отношении этой организации решения о взыскании налога и (или) принятия решения о приостановлении операций по счетам организации. Прописывается также порядок запроса этих копий в отношении физлиц.

Кроме того, расширяется перечень оснований, по которым вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу на акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц, предусматривается возможность рассмотрения жалоб с использованием видео-конференц-связи.