Совфед одобрил закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил инициированный правительством закон, предусматривающий смягчение требований валютного контроля при экспорте российской продукции. Поправки вносятся в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Документ позволит снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, будет способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям. Закон предусматривает возможность страхования рисков неисполнения обязательств по контрактам не только АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", как это действует сейчас, но и лицензированными российскими страховыми организациями.

Получение страховых выплат (страхового возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховых организаций-резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации (возврату в РФ) валютной выручки. Банк России также будет вести перечень страховых организаций, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения страховых организаций в такой перечень и исключения из него.

Закон признает экспортеров-резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при получении ими денежных средств в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной уполномоченным банком в обеспечение исполнения обязательств внешнеторгового договора. Одновременно законом предлагается расширить перечень разрешенных валютных операций между резидентами, дополнив его операциями по уплате страховых премий (страховых взносов) и по выплате страховых возмещений (страховых выплат).