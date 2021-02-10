В H&M заявили, что не получали информации от властей РФ о неуплате налогов

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Шведская компания Hennes & Mautitz (H&M) не получала от властей РФ информации по поводу того, что она не задекларировала часть лицензионных сборов. H&M платит налоги в соответствии с законами, заверил ретейлер.

"Никакой информации от местных властей по этому поводу мы не получали. H&M Group стремится платить налоги в соответствии с международными правилами и инструкциями, а также соответствующими местными правилами и инструкциями", - сообщила корреспонденту ТАСС в среду представитель пресс-службы компании Сара Хампус.

В российском офисе компании ТАСС также сообщили, что H&M в России "не получала информации" от российских органов власти, и что компания платит налоги и пошлины как в соответствии с положениями международного права, так и в соответствии с российским законодательством.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что российские власти возбудили уголовное дело в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. По информации агентства, таможня заподозрила российское отделение компании в том, что оно с 2016 по 2019 год не задекларировало часть лицензионных сборов, которые платит материнской компании.