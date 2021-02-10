Изменения по налоговому соглашению с Люксембургом вступят в силу в 2022 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Изменения в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом вступят в силу 1 января 2022 года, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, интервью которого опубликовано на сайте KPMG.

"Действительно, в 2021 году продолжит действовать прежняя редакция налогового соглашения с Люксембургом. Российская сторона успела ратифицировать протокол об изменении СИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения), коллеги из Люксембурга этого пока не сделали. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время, но все изменения вступят в силу уже 1 января 2022 года. Никаких радикальных мер вроде денонсации мы сейчас не обсуждаем", - сказал Сазанов.

Он отметил, что изменению подлежат соглашения только с "транзитными" юрисдикциями, а соглашения с другими странами пересматриваться не будут. "Да, совершенно верно. Мы выбирали юрисдикции, с которыми будем корректировать налоговые соглашения, исходя из того, что через эти страны в Россию возвращается капитал, косвенно относящийся к российским компаниям или предпринимателям. Если речь идет об иностранных инвестициях и капитал изначально находился в той стране, откуда он направлен в Россию, был заработан там, то мы не планировали пересматривать такие соглашения. Германия, Италия, Китай или другие крупные экономики - для нас это стратегические инвесторы, это новый капитал, который приходит в Россию, и с данными странами мы пересматривать соглашения не будем. Это касается любых иностранных инвестиций, кроме, как я уже сказал, стран-транзитеров", - отметил Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

6 ноября 2020 года Минфин РФ сообщил, что Россия и Люксембург подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками, добавили в Минфине.