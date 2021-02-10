Хабаровский край попросил правительство зафиксировать объем продажи бензина через биржу

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились к правительству РФ с просьбой зафиксировать объемы продажи топлива местными нефтезаводами через биржу с учетом потребности дальневосточных регионов. Об этом написал в среду врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. Возник дефицит - Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому - ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос. Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов", - написал Дегтярев. Он отметил, что региональные власти в обращении также акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.

Дегтярев добавил, что в связи с возникшим дефицитом топлива в районах край договорился с ПАО НК "Роснефть" о выделении дочерними предприятиями компании в ближайшие два дня резервных объемов топлива для независимых нефтетрейдеров Хабаровского края под самовывоз. "Это временная мера, за что мы благодарны руководству ПАО НК "Роснефть", - подчеркнул Дегтярев.

Он также отметил, что владельцам независимых АЗС нужно лучше планировать свою работу, и отдельно попросил глав муниципалитетов держать ситуацию с топливом на контроле, оперативно сообщать о возникающих проблемах. "Здесь нет желания назначить виноватых. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин. Это государственная задача, поставленная руководством страны. Бензин - товар, без которого экономика не работает", - написал Дегтярев.

Накануне региональные власти сообщили, что в Совгавань и Ванино до четверга поступит 180 тонн бензина.