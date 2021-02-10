Трутнев: на Дальнем Востоке необходимо строить новый НПЗ

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) необходимо развернуть на Дальнем Востоке, чтобы снять дефицит топлива. Проект можно реализовать в преференциальном режиме, сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"НПЗ надо строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающего завода. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить нефтеперерабатывающий завод новый на Дальнем Востоке нет, а дефицит топлива - порядка 2 млн тонн по году. Надо шесть, производится четыре, и вот эти 2 млн тонн завозимые более всего по железной дороге - это большая проблема", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что поставками топлива по железной дороге невозможно обеспечить ритмичность и конкурентную цену на топливо. "Поэтому надо строить новый завод, а для этого это должно быть выгодно компаниям. Если компаниям это не выгодно, значит мы что-то неправильно отрегулировали в налоговом законодательстве. Постараемся это изменить", - сказал Трутнев.

Острая проблема с дефицитом бензина в Хабаровском крае и в других дальневосточных регионах произошла в конце января после остановки производства на Хабаровском НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. т в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. т за период ожидаемого простоя. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива, однако у автозаправок выстраивались огромные очереди. Третьего февраля Хабаровский завод полностью возобновил отгрузку топлива.