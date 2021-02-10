Гендиректором ОМК назначен Сергей Торопов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором ОМК с 10 февраля 2021 года назначен Сергей Торопов, ранее возглавлявший Вагоноремонтную компанию (ВРК-3, входит в состав ОМК). Наталья Еремина, занимавшая пост председателя правления компании с 2017 года, назначена президентом ОМК, говорится в сообщении предприятия.

В подчинении генерального директора ОМК будут восемь отраслевых бизнес-единиц, которые компания сформировала в конце 2020 года.

Еремина сосредоточится на развитии бренда ОМК и укреплении репутации компании.

Кроме того, в соответствии с обновленным уставом компании органами корпоративного управления ОМК являются единственный акционер, совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Компетенции расформированного правления (коллегиального исполнительного органа) распределены между советом директоров и генеральным директором, отмечается в сообщении.

Председателем совета директоров ОМК останется основной владелец компании Анатолий Седых. Работу в совете также продолжат Сергей Торопов, Наталья Еремина, Дмитрий Чернышев, Петр Трушин и Анастасия Полетаева.

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру и рессоры. В составе ОМК шесть предприятий металлургической отрасли и сеть вагоноремонтных депо.