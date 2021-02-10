Россия планирует открыть торгпредства в Африке и Латинской Америке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует в будущем открытие новых торговых представительств России в странах Африки и Латинской Америки, в том числе в Мексике, заявил замглавы министерства Алексей Груздев.

"Есть (планы по расширению института торгпредств в Латинской Америке - прим. ТАСС) и более того, страна, которую вы назвали (Мексика - прим. ТАСС) - это приоритет номер один, и мы ведем подготовительную работу", - сказал Груздев в ходе дискуссии ТПП по внешнеэкономической стратегии РФ.

По его словам, Минпромторг проводит реорганизацию системы торгпредств, которая должна позволить высвободить ресурсы для открытия новых представительств. "На Ближнем Востоке уже первая точка такая в результате реорганизации запущена - это Саудовская Аравия, и мы продолжим эту работу. Уверяю вас, Латинская Америка в фокусе нашего приоритета", - сказал Груздев.

В странах Латинской Америки сейчас работает всего 5 торговых представительств России, отметила на заседании гендиректор национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова.

Замминистра также добавил, что у Минпромторга есть планы по открытию новых торгпредств в Африке. "Мы серьезно сейчас анализируем и готовимся через оптимизацию наших других точек в освобождении ресурсов по открытию новых точек в Африке", - отметил Груздев. Он добавил, что министерство также организует для российских компаний специальные выездные выставки и рассматривается возможность их проведения в странах центральной и южной Африки.