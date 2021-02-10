Счетная палата видит риски сокращения налоговой базы при переходе с ЕНВД на УСН

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Счетная палата видит риски сокращения налоговой базы при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом заявил аудитор контрольного ведомства Андрей Батуркин на заседании Совета Федерации.

"При массовом переходе налогоплательщиков на УСН есть опасения, что налогооблагаемая база сократится", - сказал аудитор, говоря о смене режима налогообложения.

По его словам, в 2019 году около трети плательщиков ЕНВД сдавали нулевую отчетность, что может продолжиться и при переходе на УСН.

"Даже в относительно благополучном 2019 году, тогда было порядка 3,3 млн налогоплательщиков этого режима, 973 тыс. из них сдавали нулевую отчетность, то есть это фактически треть. И поэтому мы считаем, что существует риск того, что какая-то часть бывших плательщиков ЕНВД пополнит их число, а это, прежде всего, негативно отразится на доходах субъектов Российской Федерации", - пояснил Батуркин.

Он также попросил Федеральную налоговую службу обратить на это внимание. "Здесь просим ФНС обратить внимание на это обстоятельство с точки зрения обеспечения контроля за полнотой уплаты налогов", - сказал Батуркин.

Об отмене ЕНВД

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) перестал действовать в России с 1 января 2021 года, использовавшие его предприниматели будут использовать альтернативные налоговые режимы. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения (УСН), единый cельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД). Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, автоматически переводятся на общую систему налогообложения.

Режим ЕНВД был введен в 1998 году. Он не зависел от полученной выручки и рассчитывался исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользовались ЕНВД, освобождались от уплаты налога на прибыль, НДС (за исключением импортного) и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяли около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Среди отрицательных сторон режима ЕНВД называлась несоразмерность налоговой нагрузки и рентабельности бизнеса, непрозрачность формирования финансового результата, а также использование этого режима при дроблении бизнеса. Отказ от ЕНВД, по задумке, будет способствовать развитию конкуренции и создаст равные условия ведения бизнеса для всех предпринимателей.