Мосбиржа заявила о подготовке нескольких IPO в 2021 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Несколько российских компаний занимаются подготовкой к первичному публичному размещению акций (IPO) на Московской бирже, заявил директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин на онлайн-конференции "Финансовый рынок - 2021. Вызовы и перспективы". В 2021 году Мосбиржа ожидает существенное количество таких размещений.

"Мы ожидаем существенного количества сделок в этом году. Ряд сделок уже готовится, вы о них знаете из публичных источников. Поэтому этот год в части первичных сделок будет прорывной. И российские инвесторы получат намного больше возможностей для диверсификации портфелей", - рассказал он.

Блохин добавил, что беспрецедентные условия низких ставок открыли огромные возможности для тех, кто хочет размещать акционерный капитал. "И мы видим, как проходят глобальные IPO, и безусловно, спрос крайне большой. Поэтому мы ожидаем, что и российские глобальные компании продолжат этот тренд", - добавил директор департамента Мосбиржи.

В 2020 году размещение акций на Московской бирже провели торговая площадка Ozon, "Совкомфлот" и девелоперская компания "Самолет". О планах провести IPO сообщали дочерний лесопромышленный холдинг АФК "Системы" Segezha Group, Совкомбанк и золотодобытчик "Высочайший". X5 Retail Group также обсуждает планы отделения своего цифрового бизнеса и вывода на биржу этих онлайн-сервисов. О подготовке к IPO сообщал и автодилер "Рольф".