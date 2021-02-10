Госдума приняла закон о порядке аккредитации представительств иностранных юрлиц

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Документ был инициирован правительством.

Закон сокращает с 25 до 15 рабочих дней срок аккредитации филиала, представительства иностранного юрлица, за исключением представительств авиакомпаний в сфере гражданской авиации. Предусматривается, что за такую аккредитацию уплачивается госпошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах (в настоящее время Налоговым кодексом РФ предусмотрен размер такой госпошлины - 120 тыс. рублей).

Вводится процедура приостановления аккредитации в случае, если иностранным юрлицом не представлены необходимые документы либо представленные документы не соответствуют форматам или требованиям к их оформлению, на срок до устранения причин, послуживших основанием приостановлении, но не более чем на 15 рабочих дней (если в этот срок недостатки не будут устранены, принимается решение об отказе в аккредитации). В перечень оснований для отказа в аккредитации включается назначение руководителем филиала или представительства физлица, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении. Речь идет о ситуации, когда этому руководителю назначено административное наказание в виде дисквалификации и срок ее не истек.

Также устанавливается запрет на аккредитацию нового филиала или представительства иностранному юрлицу, имеющему задолженность перед бюджетной системой РФ более 3 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.