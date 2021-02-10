Госдума приняла закон о лицах, контролирующих финансовые организации

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой закон о лицах, контролирующих финансовые организации.

Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняются основания и процедуры привлечения к ответственности контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки страховой организации, НПФ или кредитной организации.

Как отметил ранее один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, разработка документа вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов. По его словам, законом устанавливается понятная процедура признания лица контролирующим финансовую организацию, что в случае принятия закона позволит расширить возможности их привлечения к реальной имущественной ответственности, а в конечном итоге сохранить деньги граждан.

Согласно закону, на финансовые организации планируется возложить обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах. Документ предусматривает наделение Банка России полномочиями по ведению перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды, а также по принятию решений о признании лица контролирующим лицом в случае обоснованного предположения о его соответствии определенным признакам. В этом случае информация о контролирующем лице также включается в перечень, который ведется Банком России.

ЦБ РФ наделяется правом предоставлять информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, Росфинмониторингу, а также рассматривать жалобы на включение в перечни соответствующих лиц.

Регулятор сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимися в настоящее время полномочиями на подачу в суд заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания убытков. При этом Банку России предоставляется право до момента подачи заявления в суд о привлечении к ответственности направить заявление о применении предварительных обеспечительных мер. Они вводятся решением арбитражного суда и состоят в наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию.

Закон может вступить в силу 1 июля 2021 года.