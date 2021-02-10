Госдума приняла закон об упрощении порядка перерегистрации из офшоров

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Документ, инициированный правительством, вносит соответствующие поправки в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Согласно законодательству, "иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или международного фонда в САР, и одним из условий его получения является требование о том, что иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл)".

"Анализ правоприменительной практики выявил, что указанное положение не позволяет иностранным юридическим лицам, которые не являются членами ФАТФ и (или) Манивэл, зарегистрироваться в России в порядке редомициляции и получить статус участника специального административного района. Закон предоставляет возможность использования процедуры редомициляции для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ", - говорится в пояснительной записке.

Закон о специальных административных районах принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Основные поправки

Поправками, принятыми во втором чтении, уточняются правовые последствия реорганизации международной компании в форме слияния (с другой международной компанией), присоединения (к другой международной компании) или преобразования (из международной компании одной организационно-правовой формы в международную компанию другой организационно-правовой формы). Предусматривается, что сведения о международной компании, доступ к которым ограничен, могут быть предоставлены также лицу, действующему от имени международной компании на основании нотариально удостоверенной доверенности с полномочиями на получение таких сведений.

Также вносятся поправки в закон "Об акционерных обществах" - до 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается норма о запрете проведения в форме заочного голосования общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, в нормы закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" вносятся поправки, согласно которым до 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается запрет принимать решение общего собрания участников общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов путем проведения заочного голосования (опросным путем).