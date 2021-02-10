Песков адресовал в правительство вопрос о послаблениях для привлечения сезонных мигрантов

МОСКВА, 10 февраля /ТАСС/. Вопрос о введении послаблений для привлечения сезонных трудовых мигрантов находится на контроле правительства и активно там обсуждается. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос к правительству, - сказал он, комментируя просьбу Минсельхоза ввести послабления по привлечению мигрантов для сезонных работ. - Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук. Да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве. Конкретно я бы вас отослал туда".

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минсельхозу и МВД проработать вопрос привлечения мигрантов для сезонных полевых работ. Копия поручения есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

В конце декабре 2020 года Минсельхоз сообщил о намерении провести детальный анализ потребности субъектов РФ в трудовых ресурсах и по его результатам представить соответствующие предложения в правительство. По данным регионов, общая дополнительная потребность отечественной сельскохозяйственной отрасли в рабочей силе за счет внешней миграции составляет более 39 тыс. человек на весь период сезонных работ.