Счетная палата опасается применения режима самозанятых к незаконной налоговой оптимизации

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Счетная палата видит риски использования режима самозанятых для незаконной налоговой оптимизации, заявил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин в ходе заседания Совета Федерации.

"Государство впервые добилось таких значимых успехов в деле легализации теневого рынка труда. Но есть пара ключевых моментов, которые мы бы хотели отметить. Первое: все-таки сохраняются риски злоупотребления режимом самозанятых для незаконной налоговой оптимизации. Например, посредством перевода бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных компаний", - рассказал аудитор.

Второй риск - это потеря доходов внебюджетными фондами. "И здесь необходимо, чтобы со стороны правительства были разработаны меры по стимулированию самозанятых к участию в программах пенсионного страхования", - считает Батуркин.

Аудитор также предложил рассмотреть вопрос о более раннем переводе режима самозанятых из пилотного в постоянный.

"Можно было бы уже рассмотреть вопрос о более раннем прекращении эксперимента по самозанятым и переходе в постоянный режим этого налога. Чем раньше люди поймут, что государство уже окончательно определилось и не экспериментирует, тем большее количество людей будут с большей охотой и активностью идти в этот режим. Для бюджетов регионов это будет существенным фактором", - резюмировал Батуркин.