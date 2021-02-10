Татарстан в 2021 году получит 4,8 млрд рублей из бюджета РФ на развитие агропрома

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс (АПК) Татарстана в 2021 году получит почти 5 млрд рублей на развитие. В общей сложности на отрасль в регионе направят 12,7 млрд рублей, сообщил на коллегии Министерства сельского и продовольствия республик вице-премьер и глава ведомства Марат Зяббаров.

"В этом году на развитие АПК ожидается финансирование в размере - 12,7 млрд рублей, в том числе 4,8 млрд рублей составляют средства федерального бюджета. Татарстан получает федеральную поддержку в максимальном объеме", - сказал он.

В 2020 году на развитие отрасли в республике было выделено 15,7 млрд рублей бюджетных средств, в том числе 5,2 млрд из федерального бюджета. Как уточнил Зяббаров, Министерство провело анализ эффективности распределения бюджетных средств. Оценка показала, что нецелесообразно финансировать объекты, у которых максимальный износ и нет возможности внедрять современные технологии.

"Было принято решение провести перераспределение финансирования в сумме 300 млн рублей со статей капитального ремонта на приобретение минеральных удобрений", - отметил он.