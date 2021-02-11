Долги россиян за электроэнергию за год выросли на 12 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем задолженности населения России за электроэнергию в 2020 году увеличился на 12 млрд рублей, достигнув 66,6 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, "СО ЕЭС" и "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова, которое опубликовано на сайте ЦФР.

При этом за 2019 год совокупная задолженность населения увеличилась на 3,2 млрд рублей и к началу 2020 года составляла 54,6 млрд рублей.

Уровень расчетов населения за отчетный период упал до 97,1% с 98,8% в 2019 году.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии также снизился. Так, непромышленные потребители ухудшили расчеты на розничном рынке до 98,6%, а бюджетные потребители и сельхозпроизводители сократили собираемость платежей до 101,1% и 99% соответственно. Исключением стали промышленные потребители, которые улучшили уровень расчетов до 99,8%.

Общая задолженность на розничном рынке по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 287 млрд рублей против 262,8 млрд рублей на конец 2019 года. Основная ее часть - 154,2 млрд рублей - пришлась на непромышленных потребителей, а еще 66,6 млрд рублей - на население.