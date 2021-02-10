Аграриям выплатят 184 млн руб. на возмещение затрат по привлечению кадров

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Аграрии РФ в 2021 году получат 184 млн руб. на возмещение затрат по привлечению кадров. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В 2021 года госпрограммой "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено более 184 млн руб. субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей по привлечению квалифицированных кадров", - отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут.

Как пояснили в Минсельхозе, субсидии предоставляются по двум направлениям. Первое предусматривает компенсацию предприятиям до 90% затрат на оплату труда и проживание студентов техникумов и вузов, обучающихся по сельхозспециальностям, привлеченных для прохождения практики. В 2021 году данное мероприятие затронет 37 регионов, участие в программе примут не менее 4,5 тыс. студентов - на эти цели выделено 150 млн рублей.

Вторым направлением является возмещение сельхозтоваропроизводителям до 90% расходов по ученическим договорам, заключенным с обучающимися по сельскохозяйственным специальностям в техникумах или вузах работниками. В текущем году на программу предусмотрено более 34 млн рублей. В ней принимают участие 40 регионов, планируется заключить более 500 договоров. В настоящее время прорабатывается внесение изменений в механизм господдержки, чтобы расширить охват участников данных мероприятий.

Как сообщили в Минсельхозе, Лут поручила в течение двух недель сформировать перечень предприятий, на которые планируется направить студентов для прохождения производственной практики, а также организаций, заинтересованных в заключении ученических договоров. Также замминистра призвала аграрные вузы активнее сотрудничать с Научным центром изучения проблем сельских территорий, который создан в 2020 году в структуре Российского государственного аграрного заочного университета. В 2021 году центр начинает работу по научному обеспечению комплексного развития сельских территорий. Результаты его исследований лягут в основу управленческих решений по совершенствованию нормативного правового регулирования в этой сфере, добавили в министерстве.