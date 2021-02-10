Власти Калининградской области объяснили причину приостановки транзита газа в регион

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Приостановка транзита газа в Калининградскую область через Литву была связана с проверкой работы подземного хранилища газа, расположенного в регионе. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов на своей странице в Instagram в среду, отвечая на вопросы пользователей.

"Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь", - написал Алиханов.

Во вторник транзит газа в Калининград через Белоруссию и Литву приостановили по просьбе "Газпрома". В среду оператор литовской газопередающей системы Amber Grid сообщил о его возобновлении.

Как сообщил заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов, в среду утром газотранспортная система перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ. Все потребители региона, включая объекты энергетики, запитанные на газ, перешли на работу от трубопровода. В период приостановки транзита они обеспечивались энергоносителем из подземного хранилища (ПХГ). По данным областных властей, остановка транзита на регионе никак не отразилась.

Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. ПХГ в регионе организовано в уникальных солевых пластах, его объем на 2019 год составлял 174 млн кубометров, а к 2024 году должен увеличиться до 800 млн кубометров с перспективой дальнейшего расширения.